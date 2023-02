Verkeer loopt vast in centrum Deventer door botsing

Gaat voorwaarde­lij­ke straf Holtense burenruzie sussen? Rechter heeft weinig hoop: ‘Dit blijft doorette­ren’

Inmiddels hebben meerdere rechters zich over een burenruzie in het buitengebied van Holten gebogen, maar een oplossing is er nog niet. Misschien dat de voorwaardelijke werkstraf, die buurman Wilhelmus S. (83) nu boven het hoofd hangt, enige rust kan brengen.