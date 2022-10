Verkeer rond Deventer vast door mist: botsing auto met vrachtwagen veroorzaakt flinke file

Saxofonist Lotte Pen werkt in het zicht van publiek in Deventer pand aan kerst-ep

Saxofonist en componist Lotte Pen verblijft tot en met donderdag 13 oktober in het pand van De Ruimte aan de Grote Overstraat in Deventer. Ze is de vierde cultuurmaker die tijdens het kunstresidentie-project in de binnenstad van Deventer nieuw werk zichtbaar maakt voor het publiek.

10 oktober