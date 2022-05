Verkoop Gorsselse miljoenenvilla van gevallen kantorenkoning ‘in het najaar rond’

MET VIDEO Deventer binnenstad bedankt publiek met megabloem­stuk, mét skyline stad op Brink: ‘Na twee moeilijke jaren’

Duizenden bloemen sieren vanaf donderdag het kruispunt Keizerstraat-Brink in de Deventer binnenstad. Ze vormen een bedankje aan de centrumbezoekers, die tijdens én na corona massaal de binnenstad bezochten. Joachime Hutten, medewerker bij bloemdecorateur Ten Kate in Steenenkamer, is woensdag volop bezig met de voorbereidingen voor de bloemenwand. ,,Er komen duizenden bloemen, ingestoken in een hedera (een klimop, red.), in het centrum te staan.”

