Verkooptruc voor iconisch rode huis in Deventer: het staat grijs op Funda, maar mag dat eigenlijk?

Drama voor Deventer Bolwerksmo­len: noodzake­lij­ke kolk voor het hout staat al weken droog

9 september Molenaar Rob Schutte loopt hoofdschuddend rond over de bodem van de drooggevallen kolk. ,,Apocalyptisch. Dit verwacht je bij beelden van het Aralmeer. Niet bij de kolk van de Deventer Bolkwerksmolen. We hebben het water nodig voor de zaagmolen. En niemand kan me vertellen hoe lang dit nog gaat duren.”