Veroordeelde Ernest Louwes stelt Staat aansprakelijk voor ‘fouten’ in Deventer moordzaak

video Jimki haalt Geert Groote met grafisch roze vrouwelij­ke kunst naar een nieuw tijdperk

26 november Streetartistwerk is te zien in de catacomben van Museum Geert Groote in Deventer. Op grote panelen is op grafische wijze en in roze boventonen het feminisme uitgebeeld door graffitispuiter Jim Kievit. Het lijkt in alles tegenstrijdig. De werken van Jimki betekenen een omslag voor het museum van de moderne devotie. De kleurrijke panelen breken met het stoffig bruine imago.