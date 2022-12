Vertrek van MediaMarkt aderlating voor Deventer: ‘Ik kijk er niet raar van op’

Deventer heeft naast eeuwenoude markt op Brink plots nóg een zaterdag­markt: ‘Concurren­tie of win-win? Dat laatste’

De Brink is traditioneel in Deventer dé plek voor de markt. Krijgt het eeuwenoude marktplein concurrentie, nu er op het Grote Kerkhof een proef is met een tweede markt op zaterdag? En verliest de Brink het middeleeuwse ‘alleenrecht’ op de markt? ,,Dit initiatief voegt echt wat toe.”

27 november