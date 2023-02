Vierde autobrand in twee maanden tijd aan deze straat in Deventer

met videoEen auto die geparkeerd stond langs de Ceintuurbaan in Deventer is maandagavond aan de voorkant volledig afgebrand. Het is al de vierde keer in twee maanden tijd dat in deze straat een auto in vlammen opgaat. De politie sluit brandstichting dan ook niet uit.