Vijftig jaar oude fiets uit Diepenveen duikt op in New York: ‘Je wordt er sentimenteel van’

Reportage Op pad met de thuiszorg voor ouderen in Deventer: ‘Ze zijn alles. Je ziet het, ik kan niks’

Klinisch geriaters zien meer verwaarloosde ouderen op de spoedeisende hulp binnenkomen. Ze zijn niet goed gewassen, hebben onvoldoende gegeten en zijn door blijven lopen met ziektes. Specialisten zien de toekomst somber in en betwijfelen of de samenleving klaar is voor meer hulpbehoevende ouderen. Wat komt er kijken bij wijkzorg, is het met de stopwatch erbij zorg verlenen? We lopen een dag mee in Deventer bij Carinova.

16 oktober