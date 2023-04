Vinylliefhebbers opgelet! Op deze dag is het Record Store Day in Deventer

Muhammad B. uit Rijssen ontkent deelname terreur­groe­pe­ring Ahrar al-Sham: ‘Ik heb nooit gevochten’

Heeft Muhammad B. uit Rijssen jarenlang zij aan zij in Syrië meegevochten met de verboden terreurgroep Ahrar al-Sham? De rechtbank in Rotterdam sprak met de 47-jarige man over zijn leven in het door oorlog verscheurde land. Volgens hem gaf hij voedselhulp, volgens de officier van justitie is hij een terrorist.