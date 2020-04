Virus is keihard: in tien dagen tijd geliefde moeder en vader kwijt

Groot raadsel aan de dijk tussen Olst en Deventer: nachtbra­kers verven ‘graffiti-boerderij’ volledig wit

11 april Wie kent 'm niet? De oude boerderij aan de IJsseldijk tussen Olst en Deventer was al ‘foeilelijk’ te noemen. Of het er nu mooier op is geworden valt te betwisten. Op het perceel waar Paulien van Noort en Arno Schuurs hun droomhuis willen bouwen zijn vandalen druk in de weer geweest. In de nachtelijke uurtjes is de vervallen boerderij volledig wit geschilderd. ,,Het huisje houdt de gemoederen blijkbaar bezig.”