Voca Me uit Deventer voert Messiah van Händel uit

Wie is toch die ‘Go A­head-scho­ne’? Deventer podcastma­kers met de handen in het haar

Eén jaar lang zoeken de makers van Vetkamppraat, de Go Ahead-podcast, al naar een vrouw. Uitgebreid poseert zij op foto’s met bekende Eagles-coryfeeën, maar niemand weet wie ze is. Roy Heethaar is de wanhoop nabij. ,,Als we haar voor 18 mei niet vinden, gaan we de foto’s ritueel verbranden.’’

8 mei