Voetballers Go Ahead stimuleren kinderen in Deventer om boeken te lezen

Wie helpt Deventer centrum voor nazorg aan kankerpa­tiën­ten aan onderdak? ‘Onzeker­heid blijft’

Vijf keer zijn ze inmiddels al verhuisd: Kenniscentrum Oncologie in Deventer zal voor de zesde keer moeten verhuizen. Er is nog steeds geen nieuwe plek gevonden, maar het centrum mag nog tenminste drie maanden langer in zijn huidige pand blijven. ,,Het helpt een beetje, maar we zijn echt op zoek naar een structurele oplossing.’’