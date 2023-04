Vogelschieten, optredens en feestmuziek bij Veldrock in Colmschate

Waar in Deventer komen windmolens? Beladen discussie gaat weer oplaaien

Waar in Deventer kunnen windmolens worden geplaatst? Die vraag leidde in 2021 tot een storm van protest, waarna de zoektocht tijdelijk werd gestaakt. Met een deadline in de nek pakt Deventer het hete hangijzer weer op, maar stuurt wel aan op uitstel. ,,Het college heeft bijna twee jaar lang niets gedaan.”