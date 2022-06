Voor Deventer theater Gajes is 25ste Op Stelten thuiswedstrijd: niemand was er zo vaak bij

MET VIDEO Eigenaar afgebrande auto in Deventer overtuigd: ‘Dit was een gerichte actie’

Een heet nachtje in de Mathilde Wibautstraat in Deventer waar even na middernacht in auto in brand vloog. Snel ingrijpen van buurt en brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg op andere auto's of de woningen. De politie onderzoekt of brandstichting in het spel is, maar de eigenaar is daar wel van overtuigd.

27 juni