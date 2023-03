Voor vervuilende auto’s is Deventer binnenstad vanaf 2025 verboden (en daar is niet iedereen blij mee)

Een dik jaar na opnames in Californië is het debuutal­bum van Oost-Nederland­se band Jimmy Diamond nu echt klaar

Bijna anderhalf jaar geleden zaten ze met z’n drieën in een studio in Los Angeles. Vrijdag komt de plaat die de Oost-Nederlandse indierockband Jimmy Diamond in Amerika opnam eindelijk uit. You Radiate, uitgebracht op het roemruchte platenlabel Excelsior. „Die zomerse sfeer van Californië nemen we op dit album mee naar Nederland.”