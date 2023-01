Voor Zwolse routeplanner Marycke is Deventer wandelparadijs: ‘Over oude vuilstort kun je ook prima wandelen’

Wonen onder hoogspan­ning in Deventer: oplossing voor honderden huishou­dens verder weg

Teleurstelling voor huishoudens in Diepenveen, Deventer-Oost en Colmschate. Het blijkt duurder om hoogspanningskabels die nabij en zelfs over flink wat huizen in deze delen van Deventer hangen ondergronds weg te werken. Financieel was die miljoenenoperatie al een uitdaging; lopen de kosten verder op. Verdwijnt een oplossing uit zicht?

19 januari