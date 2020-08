Voorbijganger pakt sleutels dronken vrouw af die met kinderen op de achterbank tegen paal botste

Voortbe­staan Deventer Theater Gajes onzeker na mislopen tonnen subsidie

7:30 Het voortbestaan van het bekende theatergezelschap Gajes is onzeker. Gajes greep - zoals zoveel productie-theatergezelschappen uit Oost Nederland - naast een flinke subsidie. In totaal liepen Deventer gezelschappen 1,7 miljoen euro mis aan cultuurgeld uit het Fonds Podiumkunsten. ,,Als we geen steun krijgen van de gemeente of provincie is het over en uit.‘’