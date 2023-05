Voorst wil wijken versneld van het gas af halen en trekt daarin op met Deventer

Drugs ‘onveran­derd groot probleem’ in Deventer, maar illegale jeugdfees­ten behoren tot het (corona)verleden

Verwarde mensen, huisjesmelkers, drugshandelaren en arbeidsmigranten hebben de politie en de gemeente Deventer in 2022 beziggehouden. Overlast van jeugd is daarentegen na twee coronajaren fors afgenomen. Illegale feestjes, bijvoorbeeld op de IJsselstrandjes, waren er niet tot nauwelijks in het jaar waarin veel terugkeerde naar het ‘oude normaal’.