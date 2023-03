Voorzitter Erik Stegink overweldigd door succes van de BBB: ‘We blijven met de poten in de klei staan’

Hij staat niet in de spotlights zoals boegbeeld Caroline van der Plas, maar op de achtergrond is voorzitter Erik Stegink bijna 24 uur per dag in de weer voor de explosief groeiende BBB. De varkensboer uit Loo (bij Bathmen) weet wat het is om verkiezingen te winnen - dat deed hij met Gemeentebelang in Deventer - maar wat nu gebeurt overtreft alles. ,,Dit had ik niet kunnen bedenken.’’