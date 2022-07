Vrachtauto klem onder spoorbrug Brinkgreverweg in Deventer (en dat is niet de eerste keer)

Jonge makers van podium­kunst laten hun kunsten zien op festival Poolshoog­te in Deventer havenkwar­tier

Een theaterfestival voor en door jongeren. Dat is festival Poolshoogte. Het Havenkwartier in Deventer vormt op 1, 2 en 3 juli het decor van het festival, dat een samenwerking is tussen het Theaterschip en Deventer op Stelten.

27 juni