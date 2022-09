Vrachtwagenbrand op A1 bij Holten: rijstrook dicht

Sluiting RK kerk Schalkhaar in 2025 afgewend, voor andere Sallandse kerken gloort minder hoop

De veelbesproken sluiting van de rooms-katholieke kerk in Schalkhaar in 2025 is vooralsnog van de baan. Voor een aantal andere kerken in Salland blijft dat in principe wél het moment dat de deur op slot gaat.

30 augustus