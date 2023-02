Vrachtwagenchauffeur rijdt zichzelf klem achter vangrail A1 bij Deventer

Onteige­ning in Olst van de baan: provincie heeft alle gronden in handen voor nieuwe rotonde op N337

Een onteigeningsprocedure tegen twee grondeigenaren in Olst is van de baan. De provincie Overijssel heeft na lang onderhandelen de benodigde gronden in handen gekregen om een rotonde aan te leggen op de N337 bij De Meente. Het project om de N337 veiliger te maken liep al een jaar vertraging op, omdat de provincie er niet uitkwam met grondeigenaren.

8 februari