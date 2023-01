Vrij geruisloos gaan in Diepenveen reuzen van beuken voor de bijl: ‘Normaal krijgen we wel reacties’

wedstrijdverslag Knotsgek begin en einde levert GA Eagles tegen FC Utrecht evenaring op van clubrecord

In een duel waarin het venijn vooral in de kop en de staart zat, heeft Go Ahead Eagles zondagmiddag een clubrecord geëvenaard. Voor de elfde keer op rij bleef de ploeg uit Deventer zonder nederlaag in de eredivisie. Tegen een stug FC Utrecht moest het wel uit de tenen komen bij het elftal van René Hake. In een tumultueuze slotfase stelde GA Eagles een punt veilig: 2-2.

15 januari