Vrouw (22) uit Deventer lastiggevallen en betast door onbekende jongeman

Misbruik jonge nichtjes in Deventer kwam naar buiten na Me-too-affaire The Voice

Toen vermeende seksuele wanpraktijken bij de televisieserie The Voice naar buiten kwamen, begon een 17-jarig meisje te vertellen over wat haar tussen haar achtste en tiende jaar is overkomen in Twello en Deventer. Vervolgens bleek nog iemand in de familie het slachtoffer van dezelfde oom.