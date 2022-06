Vrouw gewond door falende kermisattractie in Deventer, kermisexploitant baalt gigantisch: ‘Dit wil je niet’

Deventer bloemist gooit deur vaker dicht door gebrek aan personeel: ‘Maar voelt als iets positiefs’

Het is een drastische maatregel. Een bloemist die zijn winkel nog maar drie dagen per week open doet: donderdag, vrijdag en zaterdag. Op de andere dagen zie je binnen wel medewerkers bezig. ,,Dan zijn we aan het werk met bestellingen. Én de winkel én de bestellingen, daarvoor kwamen we personeel tekort. Door deze aanpassing kan ik wel kwaliteit en creativiteit blijven leveren.’’

10 juni