Vrouw met scootmobiel uit water gered in Deventer

Eigenaar afgebrande brommobiel in Deventer blijft radeloos achter: ‘Heb een hekel aan fietsen’

Een 45-kilometerauto ging afgelopen nacht aan de Rielerweg in vlammen op. De 58-jarige eigenaar kan het een dag na het incident niet geloven wat hem is overkomen. Hij had nota bene een paar uur voor de brand de politie over de vloer gehad omdat er een poging was gedaan om zijn autootje te stelen. ,,Ik ben echt pissig.”

9 november