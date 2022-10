Vuilnis van Ines’ en Ankes overleden vader uit Deventer werd niet opgehaald: ‘Dit moet anders’

Vermaarde Triathlon van Holten volgend jaar op 30 juni en 1 juli: wereldtop­pers aan de start

Het is nog even geduld hebben voor de liefhebbers van de triathlon maar nu al is duidelijk wanneer de 37ste editie van de Triathlon Holten plaatsvindt. Het is volgend jaar op 30 juni en 1 juli te doen. Er wordt onder meer een Premium Cup en Junior Cup gehouden. Inschrijven is op dit moment nog niet mogelijk.

10:15