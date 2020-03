Vuurzee op A1 bij Deventer door brand in machine: wegwerkers machteloos

Video Big Mac onder strikte voorwaar­den in Deventer weer verkrijg­baar

18 maart Sinds dinsdagochtend is de McDrive in Deventer bij De Scheg weer open. Onder strikte voorwaarden, dat wel. Alleen auto’s kunnen bestellingen ophalen, betalen moet via de pin en je moet de snacks thuis of elders opeten. Grote samenscholingen op het parkeerterrein zijn uit den boze. ,,Het is leuk dat we mensen nu toch nog een fijn moment kunnen geven.’’