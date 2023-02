Waar Zutphen afdelingen sluit, zegt het Deventer Ziekenhuis: ‘Kom maar naar ons, wij kunnen het aan’

Na afketsen transfer werkt GA Eag­les-verdediger rustig verder aan realiseren van droom

Jay Idzes (22) zag wel brood in een overstap naar Aberdeen, maar tot een transfer kwam het niet. Met alle plezier speelt de verdediger nu nog voor Go Ahead Eagles, al was Schotland een mooi opstapje geweest om zijn droom te verwezenlijken.

8 februari