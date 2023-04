Waarom Deventer Goede Vrijdagmarkt publiekstrekker blijft: ‘Mijn vader kwam hier al met paard en wagen’

De beroemde foto van Joodse Kinderen uit Deventer is nu een schilderij: ‘Hun verhaal mogen we nooit vergeten’

Het Etty Hillesum Centrum in Deventer is de komende maanden op een bijzondere manier ingericht. Aan het plafond en de muren hangt speelgoed, dat is vastgemaakt met tape. In het midden van de muur hangt een groot schilderij, dat tweeëntwintig Joodse kinderen uit Deventer laat zien, die bijna allemaal zijn vermoord. ,,Het is belangrijk om hun verhaal in leven te houden.’’