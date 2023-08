Waarom Go Ahead Eagles verder is dan een jaar geleden: ‘Sneller toe aan keuze drie, vier of vijf’

Persoon overleden na aanrijding met trein op overgang in Holten, treinver­keer uren plat

Bij de spoorwegovergang aan de Stationsstraat in Holten is vrijdag aan het begin van de middag een aanrijding geweest tussen een trein en een persoon, waarbij de persoon om het leven is gekomen. Als gevolg is het treinverkeer op het traject tussen Deventer en Almelo ontregeld. Volgens de NS duurt de verstoring tot 16.15 uur.