Waarom is IJsseldijk gemaaid in een maand waarin dat juist afgeraden wordt?

Wijkvereni­ging Indië strijdt ook voor het kleine ongemak in de nieuwe Almelose wijk: ‘Het wordt hier prach­tig’

Het klopt, er is niet veel groen in de wijk en de huizen staan wel erg dicht op elkaar. Maar toch is het prettig wonen in de nieuwe wijk Indië, zeggen de leden van de wijkvereniging. Die bestaat nog maar kort maar heeft toch al het een en ander op haar bordje gehad. Van prullenbakken tot hardrijders, en van bouwplannen tot overlast van jeugd. Het mag de pret niet drukken. „Ik woon hier graag en ondanks alles denk ik dat het heel mooi wordt.”