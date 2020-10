Waarom Monica haar 17-jarige dochter liet steriliseren: ‘Een verdrietige dag, maar een goed besluit’

Een van de gevaarlij­ke populieren in Worpplant­soen mag toch blijven staan van gemeente Deventer

30 oktober Een van de zwarte populieren die vandaag omgezaagd zou worden in het Worpplantsoen in Deventer, is toch behouden gebleven. Wel wordt de boom fors ingesnoerd om te voorkomen dat de machtige reus omvalt. Het is het resultaat van een bliksemactie die de buurtbewoners donderdag ontketenden in een ultieme poging twee bomen te redden.