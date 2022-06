Wandelen langs natuurprojecten van Greun Hoolt’n op de open dag in Holten

En dat is nogal wat, zo is op die zondag te zien. Op de open dag van Greun Hoolt’n zijn drie wandelroutes van 3 tot 6 kilometer uitgezet die door het Holtens landschap langs diverse projecten leiden. De routes voeren langs bloemenranden, hagen, bosjes, kikkerpoelen, boomgaarden en broedgebieden voor weidevogels. Onderweg vertellen gidsen meer over het ontstaan en de bijzonderheden van deze fraaie natuur.

Privéterreinen open

De wandelroute loopt over een aantal privéterreinen en is alleen op die zondag toegankelijk. Meerdere hoogtepunten zijn ook bereikbaar voor mindervaliden.

Het startpunt van de wandelingen is in het bos van Greun Hoolt’n bij de kruising Pasmansweg/Schapendijk in Espelo. Op het terrein staan kraampjes waar van alles te vinden is over natuur, voedsel en duurzaamheid. Ook is er live muziek en zijn er eigen geteelde aardappels te koop.