Wanhoop over torenhoge energierekening: Deventer gaat meer inwoners helpen, fonds in de maak

Blijvende zorgen over schadelij­ke uitstoot Deventer asfaltcen­tra­le: ‘We worden gesust’

Volop onrust bij omwonenden over de uitstoot van de Deventer asfaltcentrale. Het bedrijf moet vrezen voor torenhoge dwangsommen, omdat het de normen voor een groep kankerverwekkende stoffen overschrijdt. Oplossingen vergen tijd, zegt eigenaar AsfaltNu. Maar de buurt is ongeduldig. ,,Kiezen we hier nou voor het economisch belang of voor het welzijn van de burgers?’’

