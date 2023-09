Wat moet er gebeuren met de kerk op de Boskamp? Deze studenten hebben wel een idee: ‘Unieke kans voor het dorp’

Overlast oranje haartjes drijft buurt in Schalkhaar tot wanhoop: ‘Er is zelfs een echtpaar verhuisd’

Een plein bedekt met oranjekleurige haartjes, scheefliggende stoeptegels en bewoners die regelmatig klagen over hoesten, benauwdheid, jeuk en uitslag. En dat allemaal door een paar bomen: platanen. Een buurt in Schalkhaar is het zat en schreef een brief aan de gemeente. Maar er wordt niets aan de overlast gedaan. ,,En onze gezondheid dan?’’