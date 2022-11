Wéér is het raak op de A1 bij Wilp: meerdere ongelukken

Marieke was er bijna niet meer geweest na ongeluk in fietstun­nel Deventer: toch komen er géén maatrege­len

Het had ruim anderhalf jaar geleden weinig gescheeld of Marieke was er niet meer geweest. De moeder van drie kinderen kwam ernstig ten val in de fietstunnel van de Rielerweg. Ze wil niet dat anderen hetzelfde overkomt. Daarom eist ze maatregelen van de gemeente Deventer. Maar die gaat daar (voorlopig) niet in mee.

22 november