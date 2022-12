Weer nachtelijke brand in Deventer: scooter gaat in rook op

De oorzaak is niet bekend, maar de politie was wel met meerdere voertuigen aanwezig om in de omgeving te zoeken. Rond het station lijken meerdere vernielingen te zijn gepleegd, een scooter die verderop in de parkeervakken stond lag omver en er lagen meerdere fietsen op de grond. Of dit verband houdt met elkaar is niet bekend.

Vier autobranden in dezelfde wijk

Opvallend is wel dat in Deventer de laatste tijd meerdere voertuigen in brand zijn gestoken. Eind oktober waren er in een week tijd vier autobranden in de Rivierenwijk, even ten oosten van het station. En in de Sanatoriumdwarsstraat (Rode Dorp) ging woensdagnacht nog een auto in vlammen op. In al die gevallen houdt de politie rekening met brandstichting.