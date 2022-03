Weggestopt en uitgebuit, dit is het lot van arbeidsmigranten in Deventer: ‘Het ziet er liefdeloos uit’

Vervoers­ver­bod van Deventer tot aan Utrecht door vogelgriep bij Lunteren

Op een pluimveebedrijf met 40.000 hennen bij Lunteren in Gelderland is donderdag vogelgriep vastgesteld. Omdat er in die regio veel pluimveebedrijven staan, is er voor een groot gebied een vervoersverbod voor pluimvee afgekondigd, van Deventer tot aan Utrecht. De vogels van het bedrijf in Lunteren worden geruimd.

