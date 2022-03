Wereldgoal Ekici leidt niet tot punten voor Turkse Kracht tegen Warnsveldse Boys

Trainer Michel Feukkink van de uitploeg twijfelde nog even of de wereldgoal echt bewust was, maar daar had het alle schijn van. Ekici won op het middenveld een stevig luchtduel van de rechtsback Thom Boeve. Hij keek vlak voorbij de middenlijn al in de verte om te zien waar de Warnsveldse doelman Erik Wijnbergen stond. Zoals veel van zijn lotgenoten stond Wijnbergen een paar meter te ver voor zijn doel. Ekici twijfelde geen moment en haalde uit. De stuiterende bal werd vanaf 35 meter in één keer vol op de pantoffel genomen en belandde met een doffe knal achterin het net.