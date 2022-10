Wethouder belooft nieuw geuronderzoek rond Deventer asfaltcentrale: ‘Doel is niet om te sluiten’

Bijlmerramp Complotten over Bijlmer­ramp blijven onderzoe­ker uit Deventer achtervol­gen: ‘Zou een raket zijn afgevuurd’

Dertig jaar geleden, op zondag 4 oktober 1992, verandert de Bijlmermeer in Amsterdam in één klap in een hel. Een Boeing 747 van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al stort neer in de wijk. De dan 33-jarige Henk Pruis uit Colmschate speelt een belangrijke rol bij het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Zijn team ontdekt constructiefouten in de ophanging van de motoren. Voor het eerst doet hij zijn verhaal.

