Wethouder over ophef Burgerweeshuis: ‘Wat heeft stad nodig aan podia, zowel voor theater als pop?’

Deventer politiek wil ophelde­ring over samenvoe­gen Burgerwees­huis en schouwburg onder één dak

De Deventer gemeenteraad eist opheldering van burgemeester en wethouders, nu zij voorstellen de schouwburg en poppodium Burgerweeshuis onder één dak onder te brengen. Door de voltallige raad is een spoeddebat aangevraagd. Dat is een zwaar middel om het college het vuur aan de schenen te leggen. ,,Waarom is de politiek niet eerder geïnformeerd?”

17 november