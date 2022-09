Wielrenner met spoed naar ziekenhuis na botsing met Zwitserse camper in Gorssel

De botsing was even voor zes uur in het buitengebied tussen de IJssel en de N348, op de kruising tussen Ravensweerdsweg en de Domineesteeg.

Wat er precies is voorgevallen is nog niet helder, maar wel dat er een fietser en een kleine vrachtwagen - een tot camper omgebouwde paardentrailer - bij waren betrokken. Dat de wielrenner is bij het voorval zwaar ten val is gekomen, is wel zeker.