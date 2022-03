Wijhe en Schalkhaar delen de buit, Ruurlo doet goede zaken en SDOL wint derby van Haarle

Video | Update Vlammenzee verwoest loods vol boten en oldtimers in Epse, naastgele­gen schuur behouden gebleven

In twee grote loodsen vol met boten en oldtimers in Epse heeft maandagavond een grote brand plaatsgevonden. Met veel rookwolken en een enorme vlammenzee is één van die schuren aan de Deventerweg volledig afgebrand. Een nabijgelegen schuur kon de brandweer behouden.

15 maart