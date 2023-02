Wilhelminabrug Deventer in kleuren van de vlag van Oekraïne

met video Nijntje in het Sallands is populair: ‘Het is een nieuw soort trots op de eigen identiteit’

Aan de succesvolle reeks van vertalingen in het dialect van de serie Nijntje is een nieuwe toegevoegd. In het Sallands: opa en oma pluus. Vrijdag wordt het kinderboekje gepresenteerd in Bruna Ellenbroek in Raalte. Gerard Oosterlaar (cabaretgroep Höllenboer) stond voor de vertaling in het Sallands.