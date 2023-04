Windmolens op Deventer erven mogen met 50 meter straks stuk hoger zijn; raadslid vreest geen gedoe met buren

D66 zet hoog in op erfwindmo­lens in Deventer buitenge­bied en kijkt niet op metertje meer of minder

Als het aan D66 ligt, moeten particulieren vanaf volgend jaar een windmolen kunnen neerzetten op hun erf die beduidend hoger is dan nu is toegestaan. De Deventer democraten kijken daarbij niet op een metertje meer of minder. Wil iemand in het Deventer buitengebied een erfwindmolen plaatsen, dan mag dat met ingang van 2024 tot maximaal 50 meter tiphoogte, vindt D66.