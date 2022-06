Witte vlag siert de Waag: ‘350 jaar later geeft Deventer zich, symbolisch, weer over aan de Duitsers’

Deventer waarschuwt vastgoedba­zen voor misbruik criminelen: ‘Drang om tóch te verhuren is groot’

Met een campagne waarschuwt Deventer samen met buurgemeenten de vastgoedbranche voor zware criminelen in de stad. Die huren volgens Meld Misdaad Anoniem regelmatig panden om criminele activiteiten uit te voeren. In het hele land en dus óók in Deventer. ,,Nadat ontdekt werd dat een huurder een wietkwekerij bleek te hebben kwamen we erachter dat zijn documenten vals zijn.”

16 juni