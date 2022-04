Zanger Snelle (eenmalig) trotse hoofdsponsor van GA Eagles: ‘Mooi dat we goede doel kunnen steunen’

De Deventer rapper Snelle is de nieuwe hoofdsponsor van Go Ahead Eagles. De 26-jarige artiest gaat de unieke samenwerking met de Deventer eredivisionist aan voor één wedstrijd.

Tijdens het competitieduel van Go Ahead Eagles tegen Vitesse (zondag 1 mei) is Snelle eenmalig de belangrijkste sponsor van de Deventer club. Op voor- en achterzijde van het roodgele tricot wordt aandacht gevraagd voor Pleun’s Regenboogijsje en Beat Batten. Deze stichtingen zetten zich in voor aandacht voor en onderzoek naar de ziekte van Batten, een stofwisselingsziekte die ook wel aangeduid wordt als kinderdementie.

Uitdaging

Aanleiding van de actie is de online-serie SNELLE vs BAS, die de afgelopen weken te zien was op de clubkanalen van Go Ahead Eagles. Hierin namen Snelle en Go Ahead Eagles-aanvoerder Bas Kuipers het tegen elkaar op in verschillende sportieve en muzikale uitdagingen. Snelle trok uiteindelijk aan het kortste einde, waardoor hij zijn vooraf bepaalde tegenprestatie moet uitvoeren: hoofdsponsor worden van de club.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De overige sponsoren wijken eenmalig van het shirt voor deze speciale actie voor het goede doel. ,,Ik ben onwijs trots op mijn hoofdsponsorschap”, aldus Lars ‘Snelle’ Bos, wiens vader begin jaren 90 onder de lat stond bij GA Eagles. ,,Mooi dat we het sponsorschap breder kunnen inzetten. Ik ben al een tijdje als ambassadeur betrokken bij Pleun’s Regenboogijsje, dat bovendien zijn oorsprong kent in Deventer. Dus die optelsom was snel gemaakt.”

Rondom de wedstrijd tegen Vitesse worden verschillende acties gehouden om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte van Batten. Zo worden Pleun’s Regenboogijsjes verkocht op het Stadionplein en worden de speciale wedstrijdshirts geveild.