Zeer grote brand in oude Ola ijsfabriek Wilp: brandweer met groot materieel ter plaatse

Er komt rook uit een pand van de oude Ola ijsfabriek. Wat er precies in brand staat, is nog onduidelijk. De brandweer is aanwezig met vier blusvoertuigen, een hoogwerker, extra watertransport en een tankwagen.

Complex pand

De VNOG meldt via twitter dat er sprake is van rookontwikkeling in een hal ‘met voornamelijk opslag’ en dat er is opgeschaald naar ‘zeer grote brand’ vanwege de complexiteit en grootte van het pand en de rookontwikkeling.