Zeker 200 extra plekken voor Oekraïense vluchtelingen in Deventer

VIDEO Deventer heeft nieuwe kunstroute langs muurschil­de­rin­gen: ‘Nu acht, maar willen er vijftig’

Acht muurschilderingen door heel Deventer vertellen verhalen over de stad uit het verleden, het heden én de toekomst. Egbert Scheffer, zelf horecaman én kunstenaar, bundelde deze verhalen tijdens de coronaperiode met als doel: een wandeling voor iedereen die meer wil weten over de straatkunst. ,,Het project is nu ‘af’, in hoeverre dat kan, want muurschilderingen verdwijnen weleens óf er komen juist nieuwe.”

28 maart